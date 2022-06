Phisikk du role – Divorzio all’italiana (imparino i francesi) (Di giovedì 23 giugno 2022) C’è una qualche asimmetria, pur nel fil rouge che collega l’esito del voto francese con la scena pubblica italiana di questi giorni. Macron sperimenta le gioie delle liaisons dangereuses con i populisti di Mélenchon e della Le Pen, progettando – udite udite – addirittura l’ingresso di un’istituzione italiana doc nella politica francese, il governo di unità nazionale e forse, chissà, persino un governo tecnico. E noi per una volta possiamo alzare il sopracciglio e dire ai transalpini: “ragazzi, l’abbiamo già fatta e digerita e pure squagliata: i nostri Mélenchon e Le Pen hanno già chiuso il loro ciclo. Buona fortuna e comunque a disposizione per delucidazioni e suggerimenti”. Perché, quale che possa essere il giudizio su quel che è avvenuto con lo strappo di Di Maio, una cosa è certa: è il certificato di morte della stagione “pop” della politica italiana, con la liquidazione senza ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) C’è una qualche asimmetria, pur nel fil rouge che collega l’esito del voto francese con la scena pubblica italiana di questi giorni. Macron sperimenta le gioie delle liaisons dangereuses con i populisti di Mélenchon e della Le Pen, progettando – udite udite – addirittura l’ingresso di un’istituzione italiana doc nella politica francese, il governo di unità nazionale e forse, chissà, persino un governo tecnico. E noi per una volta possiamo alzare il sopracciglio e dire ai transalpini: “ragazzi, l’abbiamo già fatta e digerita e pure squagliata: i nostri Mélenchon e Le Pen hanno già chiuso il loro ciclo. Buona fortuna e comunque a disposizione per delucidazioni e suggerimenti”. Perché, quale che possa essere il giudizio su quel che è avvenuto con lo strappo di Di Maio, una cosa è certa: è il certificato di morte della stagione “pop” della politica italiana, con la liquidazione senza ...

