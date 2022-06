Petagna, Schira: “Il Napoli vuole 15 milioni per lui. La società non vorrebbe cedere Gaetano” (Di giovedì 23 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Petagna al passo d’addio con il Napoli: ci sono possibilità di approdare in Turchia? “Sembra una pista difficile, anche perché il Napoli pretende quindici milioni. Il Torino segue il calciatore, la Samp ha chiesto informazioni al club azzurro”. Simeone potrebbe essere eventualmente il suo sostituto? “Ci sono delle possibilità, ma attualmente è una pista complessa, anche perché il Napoli non vorrebbe cedere Petagna. Il club non può vendere tanti calciatori, dovrebbero ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.al passo d’addio con il: ci sono possibilità di approdare in Turchia? “Sembra una pista difficile, anche perché ilpretende quindici. Il Torino segue il calciatore, la Samp ha chiesto informazioni al club azzurro”. Simeone potrebbe essere eventualmente il suo sostituto? “Ci sono delle possibilità, ma attualmente è una pista complessa, anche perché ilnon. Il club non può vendere tanti calciatori, dovrebbero ...

Pubblicità

serie_a24 : #Petagna, Schira: “Il Napoli vuole 15 milioni per lui. La società non vorrebbe cedere Gaetano” - infoitsport : Petagna, Schira: “Il Napoli vuole 15 milioni per lui. La società non vorrebbe cedere Gaetano” - MondoNapoli : Schira a Il Giornale: 'Il Torino vuole Petagna per sostituire Belotti' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Schira: “Torino, Andrea Petagna nella lista dei candidati per il dopo-B… - infoitsport : MERCATO - Schira: 'Torino, Andrea Petagna nella lista dei candidati per il dopo-Belotti' -