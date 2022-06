Perché lo seguono Salvini | schiaffo a Di Maio e scissionisti | guerra totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) L'addio di Luigi Dial M5s, seguito da una cospica pattuglia di ormai ex grillini che di Giuseppe Conte non ne vogliono sapere, per ovvie ragioni agita la maggioranza di governo. Lo stesso Mario Draghi, a caldo, ha espresso qualche preoccupazione, per quanto il presunto avvocato del popolo abbia poi affermato che "il sostegno al governo non è in discussione". Staremo a vedere. Nel frattempo, è piovuta anche una spallata da Giorgia Meloni, che di fatto ha bollato questo esecutivo inadatto a fare qualsiasi cosa, da questo momento in poi. E ora ecco anche le parole di Matteo. Parole non rivolte contro il governo Draghi ma contro una delle componenti di maggioranza, la nuova componente: Insieme per il Futuro, il gruppo appena fondato proprio da Di. Interpellato su Rtl 102.5 alla trasmissione Non stop news, il leader ...