(Di giovedì 23 giugno 2022) Le azzurre(Carabinieri) e(Fiamme Oro) hanno conquistato ilper ladellaCupdimoderno in corso di svolgimento ad(Turchia). Le due nostre portacolori hanno superato brillantemente le semi, mentre non è riuscita a raggiungerleLea Lopez (Carabinieri) che ha mancato l’accesso allaper un soffio, dopo un errore di calcolo che ha anche fatto scattare un ricorso della Federazione, poi non andato a buon fine.ha chiuso la Semi“A” al secondo posto (1339 punti) alle spalle dell’ungherese ...

Pubblicità

planetwin365ita : Con un contingente al completo, i nostri 6 atleti azzurri stanno disputando ad #Ankara le finali di #CoppaDelMondo… - newsfresche : RT @OA_Sport: L'Italia conquista sei posti e la staffetta mista! - OA_Sport : L'Italia conquista sei posti e la staffetta mista! -

OA Sport

L'Unione InternazionaleModerno ha annunciato i nomi dei 72 atleti che si sfideranno nelledi Coppa del Mondo 2022 ad Ankara, in Turchia, la prossima settimana: ogni Paese poteva qualificare un massimo di 6 ...L'Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2022 dimoderno ha centrato il podio nella finale maschile grazie a Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che ha chiuso al terzo posto, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) si è classificato nono. ... Pentathlon, Finali World Cup Ankara 2022: Maria Beatrice Mercuri e Elena Micheli staccano il pass per la finale Le azzurre Elena Micheli (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) hanno conquistato il pass per la finale della World Cup 2022 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Ankara ...Elena Micheli (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) trovano una gran risultato nelle semifinali della tappa di Ankara, Turchia, della World Cup 2022 di pentathlon moderno, e centrano ...