Pediatri | ' meningite rara ma molto grave | bisogna prevenirla'

... pediatra di famiglia della Federazione italiana medicidi Roma e provincia - Una domanda ... La meningococcica non è nelle obbligatorie semplicemente perché laè rara". Se la ...... come per tutti i vaccini, si rimarca di rispettare la tempistica del calendario nazionale di prevenzione vaccinale: rinviare il vaccino contro larappresenta un rischio". I...E per quanto riguarda il vaccino contro il meningococco B, come per tutti i vaccini, si rimarca di rispettare la tempistica del calendario nazionale di prevenzione vaccinale: rinviare il vaccino ...(Adnkronos) – “La meningite meningococcica è un’infiammazione delle meningi, le membrane che rivestono cervello e il midollo spinale. E’ una patologia rara, ma molto grave, perché nel giro di poche or ...