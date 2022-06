(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "Lameningococcica è un'infiammazione delle meningi, le membrane che rivestono cervello e il midollo spinale. E' una patologia, ma, perché nel giro di poche ore, anche meno di 24 ore, può portare a morte nonostante adeguati trattamenti. Il 10% dei pazienti muore. Nel 10-20% dei sopravvissuti ci sono sequele a livello del sistema nervoso, ritardi in tappe motorie, ipoacusia, cecità, danni fisici, paralisi, cicatrici che restano come segno indelebile, sulla cute del bambino". Così Elena Bozzola, pediatra dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e della Società italiana dia, intervenendo alla Tavola rotonda 'Pre-occupiamoci dellanel Lazio', evento phygital trasmesso in diretta streaming sui profili Facebook e ...

...Italiana Medicidi Roma e Provincia; Mariateresa Sinopoli, responsabile Servizio Vaccinale Asl Roma 4; e Amelia Vitiello, presidente del Comitato nazionale 'Liberi dalla'. A ...Noicontinuiamo a fare educazione vaccinale però non sarà sufficiente senza un progetto di recupero della dispersione". Un discorso che vale anche per la, specie quella del gruppo ... Pediatri, 'meningite rara ma molto grave, bisogna prevenirla' E per quanto riguarda il vaccino contro il meningococco B, come per tutti i vaccini, si rimarca di rispettare la tempistica del calendario nazionale di prevenzione vaccinale: rinviare il vaccino ..."La parola meningite - osserva Amelia Vitiello ... "Obbligatorie o raccomandate, sono vaccinazioni", ribadisce Elena Bozzola, pediatra dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. "E' importante - aggiunge - ...