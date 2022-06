Pd: Malpezzi, 'deve fare il Pd, costruire proposta per Paese' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Il Pd deve continuare a fare il Pd, costruendo una proposta di governo per i prossimi anni seria, concreta e alternativa a quella delle destre. Questa proposta vogliamo condividerla con chi si sente alternativo alla forze di destra. Noi continuiamo a lavorare in quella direzione che è quella di aggregare perché è l'unica che riteniamo possa essere utile e servire agli italiani". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi stamattina a Radio anch'io. "Noi stiamo condividendo e costruendo la nostra proposta di governo insieme a tante forze e tanti mondi anche della società civile che stanno partecipando alle nostre agorà, un modello utile che ha creato uno strumento di partecipazione importante. Le nostre proposte partono dal lavoro, dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Il Pdcontinuare ail Pd, costruendo unadi governo per i prossimi anni seria, concreta e alternativa a quella delle destre. Questavogliamo condividerla con chi si sente alternativo alla forze di destra. Noi continuiamo a lavorare in quella direzione che è quella di aggregare perché è l'unica che riteniamo possa essere utile e servire agli italiani". Così la presidente dei senatori del Pd Simonastamattina a Radio anch'io. "Noi stiamo condividendo e costruendo la nostradi governo insieme a tante forze e tanti mondi anche della società civile che stanno partecipando alle nostre agorà, un modello utile che ha creato uno strumento di partecipazione importante. Le nostre proposte partono dal lavoro, dalla ...

