Paura ai Mondiali di nuoto | Anita Alvarez sviene e affonda in piscina | il

La 25enne statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi in acqua alla fine del suo esercizio di nuoto sincronizzato aidi Budapest. L'atleta è affondata ma è stata soccorsa tempestivamente dalla sua allenatrice. 23 giugno 2022"Non ho visto la sua gara ed è stato un bene altrimenti sai chemi sarei presa racconta l'... il fuoriclasse del nuoto Caeleb Dressel ha scelto di lasciare i. Il sette volte campione ...Ha rischiato di morire dopo essere svenuta in acqua. Sono stati momenti di grande paura ieri a Budapest dove sono in corso i Mondiali di nuoto: la campionessa americana Anita Alvarez era impegnata nel ...L'atleta è rimasta per qualche secondo sott'acqua, venendo poi soccorsa dalla sua allenatrice. Lo staff sanitario l'ha dichiarata fuori ...