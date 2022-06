Paura ai Mondiali | Anita Alvarez sviene sott’acqua durante il sincro

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 giugno 2022) Attimi dia Budapest, dove dal 18 giugno al 3 luglio 2022 si sta svolgendo la 19esima edizione dei Campionatidi nuoto. Nel corso della finale del singolo libero di nuotonizzato, l’atleta statunitenseè stata colta da un malore e ha perso i sensi subito dopo aver terminato il proprio esercizio. È rimastaper alcuni secondi, fino a quando non è arrivata la sua allenatrice, che si è tuffata nella vasca per soccorrerla. L’allenatrice del team Usa, insieme all’aiuto di un’altra persona altrettanto decisiva, è riuscita a portare lanette fuori dall’acqua, a bordo vasca. A quel punto sono intervenuti i medici e i paramedici, che l’hanno trasportata in infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. ...