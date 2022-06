Paul Haggis resterà agli arresti domiciliari durante l'indagine sulle accuse di violenza sessuale (Di giovedì 23 giugno 2022) Un giudice ha stabilito che Paul Haggis dovrà restare agli arresti domiciliari durante l'indagine dopo le accuse di violenza sessuale. Paul Haggis, dopo le accuse di violenza sessuale, deve restare agli arresti domiciliari mentre si svolgono le indagini necessarie a fare chiarezza su quanto accaduto. Il giudice Vilma Gilli, dopo le tre ore di udienza preliminare e aver sentito l'avvocato Michele Laforgia che si occupa del regista canadese, ha deciso di non far incarcerare Haggis, sostenendo che ci sia un rischio molto basso che provi a fuggire. Il regista ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022) Un giudice ha stabilito chedovrà restarel'dopo ledi, dopo ledi, deve restarementre si svolgono le indagini necessarie a fare chiarezza su quanto accaduto. Il giudice Vilma Gilli, dopo le tre ore di udienza preliminare e aver sentito l'avvocato Michele Laforgia che si occupa del regista canadese, ha deciso di non far incarcerare, sostenendo che ci sia un rischio molto basso che provi a fuggire. Il regista ...

