Patrizio Rispo, il volto di Un posto al sole è pronto a lasciare: fan senza parole | L’indiscrezione bomba (Di giovedì 23 giugno 2022) Il destino di Patrizio Rispo di Un posto al sole sembra oramai segnato. Arriva L’indiscrezione che parla proprio di lui Un posto al sole è quella fiction che sta andando avanti da diversi anni, una produzione in cui ormai uno dei volti noti sembra essere pronto ad allontanarsi. Un addio che ha come scopo quello di fare spazio ad un degno successore. Una situazione che, per molti fan, rappresenta un vero colpo al cuore. Stiamo parlando proprio di Patrizio Rispo, un uomo che abbiamo imparato a conoscere durante tutte queste puntate di Un posto al sole. Attore che sembra aver preso la decisione di lasciare questa produzione da cui ha ricevuto tanto. E ... Leggi su kronic (Di giovedì 23 giugno 2022) Il destino didi Unalsembra oramai segnato. Arrivache parla proprio di lui Unalè quella fiction che sta andando avanti da diversi anni, una produzione in cui ormai uno dei volti noti sembra esseread allontanarsi. Un addio che ha come scopo quello di fare spazio ad un degno successore. Una situazione che, per molti fan, rappresenta un vero colpo al cuore. Stiamo parlando proprio di, un uomo che abbiamo imparato a conoscere durante tutte queste puntate di Unal. Attore che sembra aver preso la decisione diquesta produzione da cui ha ricevuto tanto. E ...

Luca_Scialo81 : Un posto al sole anticipazioni: Patrizio Rispo sostituito da Alex Belli? - Luca_Scialo81 : Un posto al sole anticipazioni: Patrizio Rispo sostituito da Alex Belli? - Kastalia04 : #upas Ditemi che è uno scherzo - VanessaTiso : @_lesfleursdusab Speriamo !! Non tanto per Patrizio Rispo che se vuole andare in pensione può anche farlo se non se… - BlackTristan : Mia madre mi lancia una bomba, disperata: 'Se ne va Patrizio Rispo, io #upas non lo vedo più!' Cerco su Google: -