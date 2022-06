Paola Di Benedetto fidanzata con Rkomi: da quando stanno insieme? Tutti i dettagli (FOTO) (Di giovedì 23 giugno 2022) Ormai è ufficiale, Paola Di Benedetto ha un nuovo fidanzato: si tratta del cantante Rkomi! Scopriamo da quanto tempo stanno insieme e Tutti i dettagli sulla loro vita privata. Leggi anche: Tutto su Rkomi: Vero nome, età, canzoni e album, ex fidanzata, Annalisa, Instagram Paola Di Benedetto e Rkomi: da quanto stanno insieme? Già qualche mese... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 giugno 2022) Ormai è ufficiale,Diha un nuovo fidanzato: si tratta del cantante! Scopriamo da quanto temposulla loro vita privata. Leggi anche: Tutto su: Vero nome, età, canzoni e album, ex, Annalisa, InstagramDi: da quanto? Già qualche mese...

Pubblicità

trash_italiano : ? PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI ? - gabriele_garo : Io in queste foto vedo solamente le scarpe meravigliose di Paola Di Benedetto - RinoaLeonhart91 : Ma Mirko e Paola di benedetto con fedez e chiara Ferry non so come reagire ?? - paola_cigna : Sarà benedetto dalla congrega che premia i servitor serventi. Ma si vedrà alle urne, magari verrà rimandato gentilm… - infoitcultura : Paola Di Benedetto e Rkomi insieme sui social, la prima foto di coppia è con Fedez e Chiara Ferragni -