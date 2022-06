Panico in piscina: campionessa di nuoto sincronizzato sviene sott’acqua, salvata dalla sua allenatrice (video) (Di giovedì 23 giugno 2022) salvata dalla sua allenatrice, che già in passato era entrata in azione durante episodi di svenimento che avevano visto protagonista la sua atleta, Anita Alvarez, campionessa di nuoto sincronizzato. Momenti di Panico si sono vissuti ieri nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali di Budapest. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio. E’ rimasta per qualche secondo sott’acqua, fino a quando la sua allenatrice si è tuffata nella vasca per soccorrerla. Intervenuto lo staff saniario, che ha trasportato Alvarez in infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. Passato lo spavento, l’atleta è riuscita a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022)sua, che già in passato era entrata in azione durante episodi di svenimento che avevano visto protagonista la sua atleta, Anita Alvarez,di. Momenti disi sono vissuti ieri nel corso della finale del singolo libero diai Mondiali di Budapest. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio. E’ rimasta per qualche secondo, fino a quando la suasi è tuffata nella vasca per soccorrerla. Intervenuto lo staff saniario, che ha trasportato Alvarez in infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. Passato lo spavento, l’atleta è riuscita a ...

