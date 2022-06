Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva (Di giovedì 23 giugno 2022) Momenti di grande paura nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato , ai mondiali di nuoto in corso a Budapest . La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) Momenti di grande paura nel corso della finale del singolo libero disincronizzato , aidiin corso a Budapest . La statunitenseè stata colta da un malore subito ...

