Pallanuoto | Mondiali Budapest 2022 | Ungheria a valanga sul Brasile | Montenegro e Serbia di misura

(Di giovedì 23 giugno 2022) Va in archivio un’altra intensa giornata in compagnia dellamaschile aidi, purtroppo senza l’Italia in acqua in virtù della positività al Covid-19 di tre giocatori del Canada. Il Settebello ha accettato di giocare domani, qualora ovviamente tra i nordamericani non dovessero esserci altri casi di contagio, fattore che comporterebbe l’esclusione della nazionale delle foglie d’acero con vittoria a tavolino per gli azzurri. A ogni modo, ci si è divertiti molto con i match della seconda giornata della fase a gironi, anche se l’ultimo, il posticipo serale per la platea magiara, è stato a senso unico e ha visto l’, tra le squadre favorite per la vittoria finale, trionfare per 20-6 sul malcapitato, con il primo e l’ultimo periodo che fanno ...