Pubblicità

Eurosport_IT : Una performance eccezionale per il Setterosa: è certa la qualificazione ai quarti di finale ?????? Leggi il report ??… - TV7Benevento : Pallanuoto: Mondiali, 3 positivi al Covid nel Canada e annullato il match con l'Italia - - glooit : Pallanuoto: Mondiali; covid nel Canada, salta gara con Italia leggi su Gloo - VittorioBanti : Atleti canadesi positivi al Covid. - Quando chiederemo indietro i soldi dati alla @pfizer e agli altri fabbricanti… - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Mondiali di pallanuoto: annullata Italia-Canada per 3 casi di Covid tra i nordamericani -

L'Italia non scenderà in acqua oggi pomeriggio (ore 19.30) per fronteggiare il Canada ai2022 dimaschile. La partita è infatti stata annullata e dunque non si giocherà nella giornata odierna. Cos'è successo al Settebello Gli azzurri non potranno fronteggiare la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI NUOTO 18.09. Al via nella prima semifinale Cohen Groumi (Isr), Peters (Gbr), Majerski (Pol), Liendo Edwards (Can), ...Sopron, 23 giu. - (Adnkronos) - Annullato il match Italia-Canada in programma a Sopron e valido per la seconda giornata del girone C dei mondiali di pallanuoto. Decisiva la positività al Covid-19 di ...(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il match Italia-Canada valido per la seconda giornata del girone C dei mondiali di pallanuoto, in programma oggi alle 19.30, è stato annullato a causa della positività al Covid ...