Pallanuoto, Mondiali 2022: Italia-Canada annullata, ipotesi recupero per domani (Di giovedì 23 giugno 2022) Una situazione con cui dover fare i conti. Sarebbe dovuto tendersi quest’oggi a Budapest (Ungheria) il secondo match della Nazionale Italiana di Pallanuoto maschile nei Mondiali 2022. Il Settebello di Sandro Campagna avrebbe dovuto affrontare nella partita valida per il girone C a Sopron il Canada, ma il match è stato annullato. Tre giocatori nordamericani sono risultati positivi al Covid-19 e per questo il confronto non è andato in scena. Si tratta, a quanto pare, di casi asintomatici e già posti in uno stato di isolamento rispetto al gruppo. Stando a quanto riferisce il sito della Federnuoto si stanno prendendo varie ipotesi. La Task Force FINA sul Covid farà effettuare al team canadese tamponi molecolari nella serata di oggi e rapidi alle 10 di domani. Nel caso in ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Una situazione con cui dover fare i conti. Sarebbe dovuto tendersi quest’oggi a Budapest (Ungheria) il secondo match della Nazionalena dimaschile nei. Il Settebello di Sandro Campagna avrebbe dovuto affrontare nella partita valida per il girone C a Sopron il, ma il match è stato annullato. Tre giocatori nordamericani sono risultati positivi al Covid-19 e per questo il confronto non è andato in scena. Si tratta, a quanto pare, di casi asintomatici e già posti in uno stato di isolamento rispetto al gruppo. Stando a quanto riferisce il sito della Federnuoto si stanno prendendo varie. La Task Force FINA sul Covid farà effettuare al team canadese tamponi molecolari nella serata di oggi e rapidi alle 10 di. Nel caso in ...

