Pallanuoto | Mondiali 2022 | Italia-Canada annullata | 3 positivi tra i nordamericani Possibile recupero domani

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’non affronterà ilaidimaschile. L’incontro, valido per la fase a gironi, era in programma oggi pomeriggio (ore 19.30), ma non andrà regolarmente in scena a causa di tretà al Covid-19 tra le fila della compagine nordamericana. Gli atleti sono asintomatici e sono già stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra. Si attendono ulteriori decisioni da parte della Task Force FINA sul Covid, che arriveranno dopo l’esito di ulteriori tamponi e dopo che la federazione internazionale avrà incontrato i rappresentanti delle quattro squadre del gruppo C (, Spagna,, Sudafrica). Il Settebello non scenderà dunque in acqua questa sera e ora il mirino è puntato sulla sfida alla Spagna, in programma ...

Pubblicità

sportface2016 : #Pallanuoto, Mondiali #FINABudapest2022. #ItaliaCanada annullata per #Covid, cosa succede adesso: vittoria a tavoli… - Eurosport_IT : Annullata Italia-Canada causa #COVID e adesso che succede ai Mondiali? ???????? - infoitsport : Mondiali di nuoto, annullata Italia-Canada di pallanuoto! Tre positivi al Covid a Budapest - infoitsport : Pallanuoto: Mondiali; covid nel Canada, salta gara con Italia - TV7Benevento : Pallanuoto: Mondiali, 3 positivi al Covid nel Canada e annullato il match con l'Italia - -

Italia - Canada, sfida valida per la fase a gironi dimaschile aidi Budapest 2022, non si giocherà a causa dei tre casi Covid tra le fila delle nordamericane. La partita è stata annullata, ma non c'è ancora la vittoria a tavolino per ...Il match Italia - Canada valido per la seconda giornata del girone C deidi, in programma oggi alle 19.30, è stato annullato a causa della positività al Covid - 19 di tre giocatori nordamericani, asintomatici e già posti in isolamento rispetto al gruppo ...Seguono le prime posizioni del medagliere complessivo della 19esima edizione dei campionati mondiali delle discipline acquatiche, in svolgimento a Budapest (pallanuoto anche a Sopron, Debrecen e Szege ...Non è finita ancora. Ai Mondiali di pallanuoto in Ungheria i tre casi di positività riscontrati nella squadra nord-americana (tutti asintomatici e già in isolamento come da protocollo) hanno spinto la ...