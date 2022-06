Pallanuoto, Mondiali 2022: il Settebello sfida il Canada per giungere al meglio contro la Spagna (Di giovedì 23 giugno 2022) Questa sera l’Italia si giocherà la possibilità di arrivare all’ultima sfida della prima fase dei Mondiali di Pallanuoto, in corso in Ungheria, con due risultati su tre a disposizione: il Settebello di Alessandro Campagna, infatti, inserito nel Girone C, dopo il successo per 22-4 all’esordio con il Sudafrica, sfiderà alle ore 19.30 il Canada. Il format prevede che dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualifichino direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affrontino gli ottavi di finale (o play-off). Agli ottavi le qualificate del Girone A incroceranno quelle del Gruppo B, quelle del Girone C sfideranno quelle del Gruppo D. In caso di arrivo a pari punti il primo criterio sarà lo scontro diretto, poi si guarderà al ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Questa sera l’Italia si giocherà la possibilità di arrivare all’ultimadella prima fase deidi, in corso in Ungheria, con due risultati su tre a disposizione: ildi Alessandro Campagna, infatti, inserito nel Girone C, dopo il successo per 22-4 all’esordio con il Sudafrica, sfiderà alle ore 19.30 il. Il format prevede che dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualifichino direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affrontino gli ottavi di finale (o play-off). Agli ottavi le qualificate del Girone A incroceranno quelle del Gruppo B, quelle del Girone C sfideranno quelle del Gruppo D. In caso di arrivo a pari punti il primo criterio sarà lo sdiretto, poi si guarderà al ...

