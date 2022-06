Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: Italia-Colombia 24 giugno. Orario, canale tv, programma, streaming (Di giovedì 23 giugno 2022) Ultima partita per quanto riguarda il raggruppamento A di Budapest. Va in scena la sfida tra Italia e Colombia ai Mondiali di Pallanuoto femminile 2022, con le azzurre che, dopo l’impresa con l’Ungheria padrona di casa, vogliono chiudere i conti e portarsi a casa la vittoria. Match sulla carta senza patemi per il Setterosa, dovrebbe arrivare una goleada che lancerebbe la squadra di Carlo Silipo verso i quarti di finale. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. programma Mondiali Pallanuoto femminile 2022 Seconda giornata Venerdì 24 giugno Ore 19.30 Colombia-Italia Diretta tv su Rai Sport + HD Diretta ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Ultima partita per quanto riguarda il raggruppamento A di Budapest. Va in scena la sfida traaidi, con le azzurre che, dopo l’impresa con l’Ungheria padrona di casa, vogliono chiudere i conti e portarsi a casa la vittoria. Match sulla carta senza patemi per il Setterosa, dovrebbe arrivare una goleada che lancerebbe la squadra di Carlo Silipo verso i quarti di finale. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV.Seconda giornata Venerdì 24Ore 19.30Diretta tv su Rai Sport + HD Diretta ...

