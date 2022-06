Pallanuoto, Alessandro Campagna: “Abbiamo dato la disponibilità a recuperare il match contro il Canada venerdì” (Di giovedì 23 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto oggi, giovedì 23 giugno, hanno visto il rinvio del match del Settebello di Alessandro Campagna, che nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria, avrebbe dovuto affrontare il Canada, stoppato da tre positività al Covid. Per il team canadese tamponi molecolari nella serata di giovedì e rapidi alle 10.00 di venerdì 24 giugno: se i positivi dovessero essere al massimo quattro allora il match Italia-Canada sarà recuperato domani stesso, probabilmente prima dell’inizio del programma femminile, altrimenti il team canadese sarebbe escluso dal torneo iridato. Il format prevede che dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualifichino direttamente per i quarti di finale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) I Mondiali 2022 dioggi, giovedì 23 giugno, hanno visto il rinvio deldel Settebello di, che nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria, avrebbe dovuto affrontare il, stoppato da tre positività al Covid. Per il team canadese tamponi molecolari nella serata di giovedì e rapidi alle 10.00 di24 giugno: se i positivi dovessero essere al massimo quattro allora ilItalia-sarà recuperato domani stesso, probabilmente prima dell’inizio del programma femminile, altrimenti il team canadese sarebbe escluso dal torneo iri. Il format prevede che dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualifichino direttamente per i quarti di finale, ...

