Palermo | pronta l’offerta alla Juve per trattenere Brunori | le ultime

Il Palermo è pronto a far di tutto pur di trattenere Brunori: i rosanero stanno pensando ad un'offerta da far arrivare alla Juve Il Palermo ha pronta un'offerta alla Juve per trattenere Matteo Brunori. Nonostante le tante richieste di altri club, la volontà dei rosanero è chiara. Non volersi privare del proprio centravanti è il primo passo per costruire la prossima rosa che dovrà lottare in Serie B. I siciliani sono pronti a mettere sul piatto cinque milioni di euro, come riferito da Giovanni Albanese.

