Palermo | bimbo di 9 anni beve metadone | è grave

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Un bambino di 9è stato ricoverato, in gravi condizioni, all’Ospedale dei Bambini diper aver ingerito del. Il piccolo è arrivato da Pioppo trasportato col 118. Con lui anche i genitori. Le analisi tossicologiche hanno confermato un’overdose da. Indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per capire dove e come il bambino abbia ingerito la droga. L'articolo proviene da Italia Sera.

