PADRE BROWN E MISS MARPLE SU LA7: UN’ESTATE DI INDAGINI TRA DELITTI E HUMOR INGLESE (Di giovedì 23 giugno 2022) La7 regala al pubblico una delle serie gialle più cult della tv: PADRE BROWN. La serie si svolge nel 1950 nel fittizio villaggio di Kembleford nelle Cotswolds, dove PADRE BROWN, interpretato da Mark Williams, è il parroco della chiesa cattolica di St. Mary. A Kembleford vengono spesso commessi DELITTI e omicidi, per i quali la polizia ogni volta arresta il sospettato più probabile, ma della cui innocenza PADRE BROWN è sempre convinto grazie alla sua profonda conoscenza dell’animo umano e le grandi doti di investigatore. Spesso questo porta il sacerdote detective a scontrarsi con la polizia, infastidita dalla sua interferenza, nonostante la sua indubbia utilità. Tuttavia alla fine PADRE BROWN riesce a scovare il vero colpevole e a quel ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 giugno 2022) La7 regala al pubblico una delle serie gialle più cult della tv:. La serie si svolge nel 1950 nel fittizio villaggio di Kembleford nelle Cotswolds, dove, interpretato da Mark Williams, è il parroco della chiesa cattolica di St. Mary. A Kembleford vengono spesso commessie omicidi, per i quali la polizia ogni volta arresta il sospettato più probabile, ma della cui innocenzaè sempre convinto grazie alla sua profonda conoscenza dell’animo umano e le grandi doti di investigatore. Spesso questo porta il sacerdote detective a scontrarsi con la polizia, infastidita dalla sua interferenza, nonostante la sua indubbia utilità. Tuttavia alla fineriesce a scovare il vero colpevole e a quel ...

