Pacifico (Anief): "L'Italia deve rimuovere gli ostacoli per la ricerca del lavoro, invece impone tasse. È una vergogna di Stato"

Il legislatore ha ancora una volta dimenticato i precari della scuola: sono loro i veri assenti nel testo sul nuovo reclutamento dei docenti, oggi approvato dall'Aula del Senato composto dal maxi-emendamento sostitutivo del ddl 36 per l'attuazione del Pnrr presentato dal Governo e che ora passa all'esame della Camera.

