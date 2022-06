Otto e Mezzo, Giuseppe Conte e il sospetto su quel nome potente dietro l’addio di Luigi di Maio al M5S (Di giovedì 23 giugno 2022) Non cala la tensione dopo l’addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle annunciato dallo stesso ministro degli esteri un paio di giorni fa. Ovviamente, in un primo momento sono arrivate le reazioni di tutti: dai giornalisti più vicini alla storia del movimento (Marco Travaglio ed Andrea Scanzi in primis) ai grandi protagonisti della questione, come Giuseppe Conte, leader attuale del Movimento. Luigi Di Maio vs Giuseppe Conte: motivi personali dietro l’addio ai 5 Stelle Luigi Di Maio se n’è andato dal Movimento 5 Stelle per vari motivi, tra cui l’ormai palese distanza ideologica dai fondamenti del Movimento. Uno di questi motivi è sicuramente la presenza di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Non cala la tensione dopodiDial Movimento 5 Stelle annunciato dallo stesso ministro degli esteri un paio di giorni fa. Ovviamente, in un primo momento sono arrivate le reazioni di tutti: dai giornalisti più vicini alla storia del movimento (Marco Travaglio ed Andrea Scanzi in primis) ai grandi protagonisti della questione, come, leader attuale del Movimento.Divs: motivi personaliai 5 StelleDise n’è andato dal Movimento 5 Stelle per vari motivi, tra cui l’ormai palese distanza ideologica dai fondamenti del Movimento. Uno di questi motivi è sicuramente la presenza di ...

Pubblicità

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Otto e mezzo, La7 ?? 20.30 ?? #Ottoemezzo - La7tv : #ottoemezzo La stoccata di Giuseppe Conte a Luigi #DiMaio: 'Il suo progetto politico? Ho letto le agenzie ma non l'… - Da16481735 : RT @matt1news: TRAVAGLIO:'IL GOVERNO DRAGHI È NATO PER AFFOSSARE IL DISSENSO RACCOLTO DA 5S E LEGA NEL 2018 E RICONSEGNARE IL PAESE LINDO A… - puntodilucescam : Otto e mezzo, Lilli Gruber a Conte: 'C'è qualcuno dietro Di Maio?'. Il nome che fa tremare il governo. Il popolo it… - mikedells : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Otto e mezzo, La7 ?? 20.30 ?? #Ottoemezzo -