Open Day per la carta d’identità elettronica a Roma sabato 25 e domenica 26 giugno 2022: ecco dove, gli orari (Di giovedì 23 giugno 2022) Nuovi Open Day per la carta d’identità elettronica a Roma. Nel weekend, quindi sabato 25 e domenica 26 giugno, torneranno le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere il documento e quindi ‘velocizzare’ la burocrazia, spesso lenta. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’Open Day del prossimo weekend i Municipi IV, VI e XI per un totale di circa 600 richieste di CIE garantite. Come fare per prenotare la carta d’identità elettronica a Roma Nella giornata di venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 9 e fino a esaurimento delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) NuoviDay per la. Nel weekend, quindi25 e26, torneranno le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere il documento e quindi ‘velocizzare’ la burocrazia, spesso lenta. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’Day del prossimo weekend i Municipi IV, VI e XI per un totale di circa 600 richieste di CIE garantite. Come fare per prenotare laNella giornata di venerdì 24, a partire dalle ore 9 e fino a esaurimento delle ...

CorriereCitta : Open Day per la carta d’identità elettronica a Roma sabato 25 e domenica 26 giugno 2022: ecco dove, gli orari - asopp4_ : all’open day del master ci sono LETTERALMENTE solo io in aula mi voglio sotterrare - OlimpoRoma : Let's enjoy this special day in an elegant, naturist and transgressive SPA, open everyday from 3.30 pm to 1 am???? Vi… - gg_rizzo : RT @fedeeluceonlus: Anche i #cinghiali hanno saputo che mercoledì è l’open day di @fedeeluceonlus e @Ombre_Luci ?? (e senza neppure avvisare… - VIGAMUSAcademy : Affronta la tua prossima sfida, inizia la tua carriera nella game industry con i corsi di Vigamus Academy in… -