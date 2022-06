Onorato: Stadio Roma, ipotesi tra 40 e 46mila posti ma dettagli più avanti (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – “Il numero di posti dello Stadio? Credo oscilli tra i 40.000 i 46.000 mila, poi si vedrà quando avremo l’area. Detto questo, i dettagli sull’impianto arriveranno successivamente, anche dopo l’area” ma comunque “il numero degli spettatori sarà certamente compatibile con le norme Uefa relative alla capienza degli stadi di questo tipo”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda del Comune di Roma, nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘Te la do io Tokyo’ su Centro suono sport e poi con l’agenzia Dire per precisare la compatibilità dell’impianto con i regolamenti Uefa. Onorato nel corso della diretta in radio ha risposto a diverse domande sullo Stadio, una delle quali sui numeri del futuro impianto dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022)– “Il numero didello? Credo oscilli tra i 40.000 i 46.000 mila, poi si vedrà quando avremo l’area. Detto questo, isull’impianto arriveranno successivamente, anche dopo l’area” ma comunque “il numero degli spettatori sarà certamente compatibile con le norme Uefa relative alla capienza degli stadi di questo tipo”. Così Alessandro, assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda del Comune di, nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘Te la do io Tokyo’ su Centro suono sport e poi con l’agenzia Dire per precisare la compatibilità dell’impianto con i regolamenti Uefa.nel corso della diretta in radio ha risposto a diverse domande sullo, una delle quali sui numeri del futuro impianto dei ...

