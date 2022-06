Obiettivo Tricolore | domenica il gran finale a Cortina d’Ampezzo

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022)26 giugno andrà in scena ildinella splendida cornice di, dove è posizionato l’arrivo. Dopo aver attraversato otto regioni, toccato 31 tappe, percorso 2000 chilometri e affrontato caldo, pioggia e salite in sella a biciclette, handbike e carrozzine olimpiche, si chiude così la manifestazione. Gli atleti prenderanno il via alle ore 8 a Piazza Gilm a Brunico e fino a Dobbiaco. Dopo una brevissima sosta, si ripartirà in direzione, percorrendo la spettacolare “lunga Via delle Dolomiti” che collega l’Alto Adige al Veneto, con arrivo in Piazza Marconi atteso per le ore 12.30. SportFace.