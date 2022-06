Nuovo Google News sul Web, come abilitarlo/disabilitarlo (Di giovedì 23 giugno 2022) È disponibile un Nuovo Google News sul Web che ricalca l’interfaccia mobile che al momento è ancora possibile abilitare/disabilitare fin quando non diventerà accessibile solo la nuova versione. È il più diffuso servizio di aggregazione di notizie per la sua presenza (imposta) sui dispositivi Android ed anche l’aggregatore che maggiormente diffonde fake News, disinformazione e limita la circolazione di notizie di qualità da più fonti. Vent’anni dopo il suo rilascio iniziale come versione beta sul Web e innumerevoli riprogettazioni, Google ha pensato che fosse giunto il momento di ripulire il servizio ancora una volta. Recensione Google News: un’operazione commerciale riuscita molto male Nuovo Google ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 23 giugno 2022) È disponibile unsul Web che ricalca l’interfaccia mobile che al momento è ancora possibile abilitare/disabilitare fin quando non diventerà accessibile solo la nuova versione. È il più diffuso servizio di aggregazione di notizie per la sua presenza (imposta) sui dispositivi Android ed anche l’aggregatore che maggiormente diffonde fake, disinformazione e limita la circolazione di notizie di qualità da più fonti. Vent’anni dopo il suo rilascio inizialeversione beta sul Web e innumerevoli riprogettazioni,ha pensato che fosse giunto il momento di ripulire il servizio ancora una volta. Recensione: un’operazione commerciale riuscita molto male...

