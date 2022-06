Nuove regole UE per rifornire riserve strategiche gas prima dell'inverno (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nuove regole dal parlamento dell'Unione Europea per rifornire le riserve strategiche di gas prima dell'inverno. Il nuovo regolamento, già concordato con i ministri dell'UE, prevede che gli impianti di stoccaggio del gas debbano essere riempiti almeno all'80 % entro il 1º novembre 2022 per proteggere i cittadini europei da eventuali shock di approvvigionamento. I Paesi UE e i gestori dovrebbero adoperarsi per raggiungere l'85 %.Per gli anni successivi il livello di riempimento è fissato al 90%. Nel testo, si sottolinea inoltre la necessità per i Paesi UE di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e rafforzare le misure di efficienza energetica. Il testo legislativo è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) –dal parlamento'Unione Europea perledi gas. Il nuovo regolamento, già concordato con i ministri'UE, prevede che gli impianti di stoccaggio del gas debbano essere riempiti almeno all'80 % entro il 1º novembre 2022 per proteggere i cittadini europei da eventuali shock di approvvigionamento. I Paesi UE e i gestori dovrebbero adoperarsi per raggiungere l'85 %.Per gli anni successivi il livello di riempimento è fissato al 90%. Nel testo, si sottolinea inoltre la necessità per i Paesi UE di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e rafforzare le misure di efficienza energetica. Il testo legislativo è stato ...

