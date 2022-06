Nuove armi Usa all'Ucraina. I russi: 'A settembre referendum d'adesione di Kherson e Zaporizhzhia (Di giovedì 23 giugno 2022) - Nella guerra in Ucraina la novità del giorno è l'arrivo a Kiev dei modernissimi lanciarazzi americani Himars con Washington che annuncia nuovi rifornimenti di armi. I russi intanto continuano ad ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 giugno 2022) - Nella guerra inla novità del giorno è l'arrivo a Kiev dei modernissimi lanciarazzi americani Himars con Washington che annuncia nuovi rifornimenti di. Iintanto continuano ad ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, Ferrara (M5s) a Draghi: “Sull’invio di nuove armi il Parlamento venga coinvolto in modo costante” - fattoquotidiano : Armi: scontro Draghi-Conte - vitopetrocelli : Maggioranza in fuga? Piuttosto votiamo tutti una risoluzione che annulli la delega in bianco del “Decreto Ucraina”… - TV2000it : #Ucraina | #23giugno Consiglio Europeo, sì a candidatura #Ue per #Ucraina e #Moldavia Da #Biden altre armi, lanc… - Naty46967247 : RT @HSkelsen: Il ???? ha imposto nuove sanzioni alla ????, divieto di utilizzare £ in ????, ha vietato l'esportazione in ???? di prodotti utilizzab… -