Nuoto | Zazzeri colpo d’artista al Mondiale | è sua la prima finale dei 50 della carriera

Budapest – Prestazione d'artista di Lorenzo Zazzeri che si prende la prima finale Mondiale individuale della carriera vincendo la seconda semifinale dei 50 stile libero col primato personale di 21?70, cinque centesimi in meno di quanto nuotato per il settimo posto alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il personale sotto i 48 nei 100 stile libero, il ventisettenne fiorentino continua ad esaltarsi ed è secondo solo al britannico Benjamin Proud, sul podio europeo da tre edizioni con l'oro a Glasgow 2018, bronzo ai mondiali di Budapest 2017. Dentro anche lo statunitense Michael Andrew, già bronzo nei 50 rana e farfalla. Eliminati il francese Florent Manaudou, due volte vice campione olimpico, già iridato, e allo spareggio Bruno Fratus, bronzo ...

