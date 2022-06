Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: Cina stratosferica, Linda/Cerruti quarte (Di giovedì 23 giugno 2022) La finale del duo libero di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022 vede l’Italia chiudere al quarto posto. Linda Cerruti e Costanza Ferro mettono in scena una prestazione da applausi totalizzando 91.3333 punti, migliorandosi di 0.8 punti rispetto alle qualificazioni, ma non bastano per battere la concorrenza delle austriache Anna-Maria ed Eirini Alexandri, che a loro volta si migliorano e con 92.8000 punti si prendono la terza posizione e la medaglia di bronzo. A contendersi l’oro, come da previsioni, sono la Cina e l’Ucraina, con la prima che vince nettamente il confronto: Liuyi e Qianyi Wang, infatti, si migliorano addirittura di un punto pieno rispetto alle qualifiche e realizzano 95.5667 punti, contro i 94.1667 di Maryna e Vladislava Aleksiiva, che vale ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) La finale del duo libero diartistico aidivede l’Italia chiudere al quarto posto.e Costanza Ferro mettono in scena una prestazione da applausi totalizzando 91.3333 punti, migliorandosi di 0.8 punti rispetto alle qualificazioni, ma non bastano per battere la concorrenza delle austriache Anna-Maria ed Eirini Alexandri, che a loro volta si migliorano e con 92.8000 punti si prendono la terza posizione e la medaglia di bronzo. A contendersi l’oro, come da previsioni, sono lae l’Ucraina, con la prima che vince nettamente il confronto: Liuyi e Qianyi Wang, infatti, si migliorano addirittura di un punto pieno rispetto alle qualifiche e realizzano 95.5667 punti, contro i 94.1667 di Maryna e Vladislava Aleksiiva, che vale ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - RaiNews : E' rimasta per qualche secondo sott'acqua, fino a quando la sua allenatrice si è tuffata nella vasca per soccorrerl… - RaiNews : Il video del salvataggio sott'acqua della star Usa Anita Alvarez durante la finale mondiale di nuoto sincronizzato - AngeloR54671811 : RT @galatacla: ALLO SFINIMENTO La statunitense Anita Alvarez colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio al program… - infoitsport : Colleferro. Bei risultati per le atlete dello Sport Team 2000 al Campionato Nazionale Confsport di Nuoto Sincronizz… -