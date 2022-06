Nuoto, oggi in tv sesta giornata Mondiali Budapest 2022: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto pronto per la sesta giornata ai Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. Proseguono le gare del Nuoto in vasca alla Duna Arena: Simona Quadarella va a caccia di riscatto nelle batterie degli 800 metri, ma attenzione anche alla staffetta 4×200 stile libero maschile e non solo. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle ore 18.00 di giovedì 23 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI giornata IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 23 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO streaming E TV ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto pronto per laaididi. Proseguono le gare delin vasca alla Duna Arena: Simona Quadarella va a caccia di riscatto nelle batterie degli 800 metri, ma attenzione anche alla staffetta 4×200 stile libero maschile e non solo. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle ore 18.00 di giovedì 23 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DIIL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 23 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATOE TV ...

Pubblicità

infoitsport : Nuoto artistico, Mondiali 2022 oggi: orari 23 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara - zazoomblog : Calendario Budapest 2022 oggi: orari 23 giugno programma tv streaming italiani in gara in nuoto e nuoto artistico -… - infoitsport : Calendario Budapest 2022 oggi: orari 23 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara in nuoto e nuoto artisti… - infoitsport : Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai 2: le finali di oggi, 23 giugno - zazoomblog : Nuoto Mondiali 2022 oggi: orari 23 giugno calendario gare programma tv italiani in gara - #Nuoto #Mondiali #oggi:… -