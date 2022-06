Nuoto: Mondiali, Quadarella in finale negli 800 stile libero (Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - Simona Quadarella centra la finale degli 800 stile libero ai campionati del mondo di Budapest. La 23enne romana, reduce dal deludente quinto posto nei 1500, realizza il settimo tempo in 8'27"96. La più veloce è la campionessa in carica la statunitense Katie Ledecky in 8'17"51. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - Simonacentra ladegli 800ai campionati del mondo di Budapest. La 23enne romana, reduce dal deludente quinto posto nei 1500, realizza il settimo tempo in 8'27"96. La più veloce è la campionessa in carica la statunitense Katie Ledecky in 8'17"51.

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - peppe844 : RT @TgLa7: Momenti di paura ai mondiali di nuoto di #Budapest2022. Nel corso della finale del nuoto sincronizzato la statunitense #AnitaAlv… - omarsivori : Mondiali di nuoto, terrore a Budapest: nuotatrice Usa sviene in acqua -