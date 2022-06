Nuoto: Mondiali, eliminata in batteria la staffetta azzurra della 4x200 stile libero (Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - La staffetta 4x200 stile libero è eliminata in batteria ai campionati del mondo di Budapest. Gli azzurri Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola chiudono in 7'10"16, con il nono tempo, il primo fra gli esclusi. L'assenza della Russia vice campione e un'Australia campionessa in carica non al massimo e qui dentro con l'ultimo crono (7'09"98), aumentano il rammarico azzurro. Avanti gli Stati Uniti (7'04"39), mentre l'Inghilterra campionessa olimpica in carica col record europeo è sesta in 7'09"76. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - Lainai campionati del mondo di Budapest. Gli azzurri Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola chiudono in 7'10"16, con il nono tempo, il primo fra gli esclusi. L'assenzaRussia vice campione e un'Australia campionessa in carica non al massimo e qui dentro con l'ultimo crono (7'09"98), aumentano il rammarico azzurro. Avanti gli Stati Uniti (7'04"39), mentre l'Inghilterra campionessa olimpica in carica col record europeo è sesta in 7'09"76.

