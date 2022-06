Nuoto, Mondiali Budapest 2022: tutti i risultati di giovedì 23 giugno (Di giovedì 23 giugno 2022) Si apre la sesta giornata dei Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest. Ecco di seguito i risultati di oggi, giovedì 23 giugno. Occhi puntati ovviamente sul Nuoto in vasca, a partire dalle batterie del mattino fino al pomeriggio di finali e semifinali. Poi grande attesa per vedere all’opera il Settebello contro il Canada. Di seguito i risultati principali di oggi con i piazzamenti degli italiani e l’indicazione su chi si aggiudica le medaglie. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PROGRAMMA, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO Nuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLANuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO Nuoto DI FONDO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO TUFFI: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Si apre la sesta giornata deidi. Ecco di seguito idi oggi,23. Occhi puntati ovviamente sulin vasca, a partire dalle batterie del mattino fino al pomeriggio di finali e semifinali. Poi grande attesa per vedere all’opera il Settebello contro il Canada. Di seguito iprincipali di oggi con i piazzamenti degli italiani e l’indicazione su chi si aggiudica le medaglie. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PROGRAMMA, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLA: DATE, ORARI E TV CALENDARIODI FONDO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO TUFFI: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - AlbertoCameroni : RT @LaStampa: Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Mariate48641882 : RT @galatacla: ALLO SFINIMENTO La statunitense Anita Alvarez colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio al program… -