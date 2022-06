Nuoto, Mondiali Budapest 2022: Fangio settima nei 200m rana, Zazzeri e Panziera in finale (Di giovedì 23 giugno 2022) I risultati della fase serale della sesta giornata dei Mondiali di Nuoto 2022 a Budapest. Francesca Fangio non riesce a trovare un piazzamento da medaglia e chiude in settima posizione la gara dei 200m rana femminili, non riuscendo a tenere il passo delle avversarie nella seconda parte di gara. A vincere è la statunitense Lilly King, che dopo la sconfitta nei 100m ad opera di Benedetta Pilato, si rifà alla grande; argento per Jenna Strauch, bronzo Kate Douglass. “Ieri pensavo di aver pagato l’ansia prima della gara, però evidentemente questo è il tempo che ho in questo momento. Oggi ero più serena, ci ho provato, le energie erano queste ma è stato bello essere in una finale mondiale. Mi dispiace perché il tempo non era quello che ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) I risultati della fase serale della sesta giornata deidi. Francescanon riesce a trovare un piazzamento da medaglia e chiude inposizione la gara deifemminili, non riuscendo a tenere il passo delle avversarie nella seconda parte di gara. A vincere è la statunitense Lilly King, che dopo la sconfitta nei 100m ad opera di Benedetta Pilato, si rifà alla grande; argento per Jenna Strauch, bronzo Kate Douglass. “Ieri pensavo di aver pagato l’ansia prima della gara, però evidentemente questo è il tempo che ho in questo momento. Oggi ero più serena, ci ho provato, le energie erano queste ma è stato bello essere in unamondiale. Mi dispiace perché il tempo non era quello che ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Giorgio_JD78 : RT @11Giuliano: Tragedia evitata: Budapest,malore improvviso, paura ai mondiali di nuoto per la campionessa 25enne: cosa è successo. Quant… - orloch314 : RT @ChanceGardiner: 'Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua. L'allenatrice si è buttata per salvarla.' Dicono per '… -