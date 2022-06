Nuoto, Mondiali 2022 oggi: orari 23 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di giovedì 23 giugno 2022) Comincia un’altra giornata ai Mondiali 2022 di Nuoto in corsia alla Duna Arena di Budapest. Ci stiamo avvicinando sempre di più al termine delle competizioni in piscina, quest’oggi l’Italia avrà soltanto una chance, forse due, per poter riempire la bacheca della spedizione. Al momento c’è la sola Francesca Fangio a giocarsi una medaglia nei 200 rana donne. Il podio pare al momento abbastanza difficile, poiché Jenna Strauch, Lilly King e Kotrynka Tetrevkova potrebbero avere una marcia in più. Altra finale in cui il tricolore può essere protagonista è la 4×200 stile libero, con le batterie che si terranno in mattinata. Tornando alla mattina, sono tanti gli azzurri che vedremo in vasca. Il piatto forte è Simona Quadarella, che cerca riscatto negli 800 metri dopo la gara sottotono nei 1500. I 100 farfalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Comincia un’altra giornata aidiin corsia alla Duna Arena di Budapest. Ci stiamo avvicinando sempre di più al termine delle competizioni in piscina, quest’l’Italia avrà soltanto una chance, forse due, per poter riempire la bacheca della spedizione. Al momento c’è la sola Francesca Fangio a giocarsi una medaglia nei 200 rana donne. Il podio pare al momento abbastanza difficile, poiché Jenna Strauch, Lilly King e Kotrynka Tetrevkova potrebbero avere una marcia in più. Altra finale in cui il tricolore può essere protagonista è la 4×200 stile libero, con le batterie che si terranno in mattinata. Tornando alla mattina, sono tanti gli azzurri che vedremo in vasca. Il piatto forte è Simona Quadarella, che cerca riscatto negli 800 metri dopo lasottotono nei 1500. I 100 farfalla ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto 2022: Programma Ed Italiani In Gara 23 Giugno - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #ElenaDiLiddo #FedericoBurdisso Nuoto, Mondiali 2022 oggi: orari 23 giugno, calendar… -