Nuoto, Mondiali 2022: Margherita Panziera approda nella Finale dei 200 dorso (Di giovedì 23 giugno 2022) Missione compiuta per Margherita Panziera nelle semifinali dei 200 dorso donne. L’azzurra ha staccato il biglietto per la Finale con il quarto tempo di 2:08.28 e domani sarà sui blocchetti per giocarsi l’atto conclusivo dei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria). nella Duna Arena, però, si è vista una versione della veneta convincente a metà: bene nei primi 100 metri, nuotati in 1:02.31, non altrettanto i secondi con una chiusura ben lontana dal suo primato italiano di 2:05.56 che nuotò l’anno passato a Riccione. Per sua stessa ammissione ai microfoni della Rai, la strada per il podio sembra sbarrata per le sue possibilità. A precedere Panziera, infatti, ci sono le due americane Phoebe Bacon (2:05.93) e Rhyan White ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Missione compiuta pernelle semifinali dei 200donne. L’azzurra ha staccato il biglietto per lacon il quarto tempo di 2:08.28 e domani sarà sui blocchetti per giocarsi l’atto conclusivo deidiin vasca lunga a Budapest (Ungheria).Duna Arena, però, si è vista una versione della veneta convincente a metà: bene nei primi 100 metri, nuotati in 1:02.31, non altrettanto i secondi con una chiusura ben lontana dal suo primato italiano di 2:05.56 che nuotò l’anno passato a Riccione. Per sua stessa ammissione ai microfoni della Rai, la strada per il podio sembra sbarrata per le sue possibilità. A precedere, infatti, ci sono le due americane Phoebe Bacon (2:05.93) e Rhyan White ...

