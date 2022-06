Nuoto, Mondiali 2022: Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera in Finale! Settima Francesca Fangio nei 200 rana (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla sesta giornata dei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga di Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stato teatro di tante sfide affascinanti che vale la pena andare a raccontare. Nella Finale dei 100 stile libero donne l’australiana Mollie O’Callaghan (52.67) ha vinto l’oro con una progressione incredibile nell’ultima vasca di 26.71 tale da permetterle di precedere la svedese Sarah Sjoestroem (52.80) e l’americana Torri Huske (52.92). Nelle semifinali dei 100 delfino uomini, prive del campione americano Caeleb Dressel, è stato il padrone di casa, Kristof Milak, ad aprire le acque: 50.14 per lui e prestazione sontuosa. Pubblico esaltato dal riscontro del magiaro, fortemente indiziato per l’oro domani. Per il podio saranno in lizza il giapponese Naoki Mizunuma (50.81), il canadese Joshua Liendo Edwards (51.14) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla sesta giornata deidiin vasca lunga di Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stato teatro di tante sfide affascinanti che vale la pena andare a raccontare. Nella Finale dei 100 stile libero donne l’australiana Mollie O’Callaghan (52.67) ha vinto l’oro con una progressione incredibile nell’ultima vasca di 26.71 tale da permetterle di precedere la svedese Sarah Sjoestroem (52.80) e l’americana Torri Huske (52.92). Nelle semifinali dei 100 delfino uomini, prive del campione americano Caeleb Dressel, è stato il padrone di casa, Kristof Milak, ad aprire le acque: 50.14 per lui e prestazione sontuosa. Pubblico esaltato dal riscontro del magiaro, fortemente indiziato per l’oro domani. Per il podio saranno in lizza il giapponese Naoki Mizunuma (50.81), il canadese Joshua Liendo Edwards (51.14) e ...

