Nuoto, Mondiali 2022: Francesca Fangio settima nella Finale dei 200 rana, oro a Lilly King (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è dovuta accontentare del settimo posto Francesca Fangio nella Finale dei 200 rana ai Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria). L'azzurra ha concluso con il crono di 2:25.08, confermando quanto già si era visto nei turni precedenti e rimanendo lontana dai suoi migliori crono. Il 2:23.06, crono di riferimento dell'atleta nostrana, non è stato avvicinato come desiderava. L'italiana ha cercato di prodursi in un passaggio più veloce di 1:09.15 ai 100 metri, ma poi è mancata la progressione nella seconda parte della prova che non le ha permesso di puntare a qualcosa di più ambizioso. E così è stata la campionessa americana, Lilly King, ad aggiudicarsi questo atto conclusivo in ...

