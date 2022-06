Nuoto, Margherita Panziera: “Il podio sembra irraggiungibile, ma ho l’obbligo di provarci” (Di giovedì 23 giugno 2022) Margherita Panziera ha centrato il suo obiettivo, ovvero la qualificazione per la Finale dei 200 dorso donne ai Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena la veneta ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo facendo segnare il quarto tempo di 2:08.28. Una prestazione buona a metà quella dell’atleta allenata da Gianluca Belfiore: bene i primi 100 metri e poi un chiaro calo dalla terza vasca. La 27enne di Montebelluna, per questo, sembrerebbe tagliata fuori dal discorso delle medaglie, tenendo conto dei riscontri della statunitense Phoebe Bacon (2:05.93), dell’australiana Kaylee McKeown (2:06.41) e dell’altra statunitense Rhyan White (2:07.04). Nuoto, Lorenzo Zazzeri: “L’obiettivo è nuotare sempre più veloce, il primo avversario da battere sono io!” “Ho un po’ accusato la batteria, anche se mi ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)ha centrato il suo obiettivo, ovvero la qualificazione per la Finale dei 200 dorso donne ai Mondiali 2022 dia Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena la veneta ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo facendo segnare il quarto tempo di 2:08.28. Una prestazione buona a metà quella dell’atleta allenata da Gianluca Belfiore: bene i primi 100 metri e poi un chiaro calo dalla terza vasca. La 27enne di Montebelluna, per questo, sembrerebbe tagliata fuori dal discorso delle medaglie, tenendo conto dei riscontri della statunitense Phoebe Bacon (2:05.93), dell’australiana Kaylee McKeown (2:06.41) e dell’altra statunitense Rhyan White (2:07.04)., Lorenzo Zazzeri: “L’obiettivo è nuotare sempre più veloce, il primo avversario da battere sono io!” “Ho un po’ accusato la batteria, anche se mi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera si giocheranno una medaglia! In bocca al lupo! ??????????? - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #FedericoBurdisso #FrancescaFangio Nuoto, Mondiali 2022: Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #MargheritaPanziera #Mondialinuoto2022 Nuoto, Mondiali 2022: Margherita Panziera approda nella… - OA_Sport : #NUOTO Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera in Finale! Settima Francesca Fangio nei 200 rana - OA_Sport : #NUOTO Margherita Panziera approda nella Finale dei 200 dorso, ma la strada per il podio sembra sbarrata -