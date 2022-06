Nuoto, Lorenzo Zazzeri: “L’obiettivo è nuotare sempre più veloce, il primo avversario da battere sono io!” (Di giovedì 23 giugno 2022) Lorenzo Zazzeri non ha deluso nelle semifinali dei 50 stile libero ai Mondiali 2022 di Nuoto in vasca a lunga a Budapest (Ungheria). La Duna Arena, teatro delle sfide iridate, è stata finora palcoscenico ideale del darsi in piscina del toscano, eccellente nelle sue evoluzioni. Quanto fatto nel penultimo di questa prova l’ha confermato. Zazzeri, infatti, si è andato a prendere la Finale con il secondo miglior tempo d’accesso, migliorando il proprio personale e portandolo a 21.70 (cinque centesimi in meno di quanto fatto in precedenza, ovvero quando giunse settimo nelle Olimpiadi di Tokyo). Un nuovo atto conclusivo con grandi ambizioni: “Sapevo che serviva il personale per superare le semifinali; forse potevo evitare di respirare negli ultimi 10 metri perché mi ero esercitato prima di tuffarmi e avevo fiato. Qualcosa ho ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)non ha deluso nelle semifinali dei 50 stile libero ai Mondiali 2022 diin vasca a lunga a Budapest (Ungheria). La Duna Arena, teatro delle sfide iridate, è stata finora palcoscenico ideale del darsi in piscina del toscano, eccellente nelle sue evoluzioni. Quanto fatto nel penultimo di questa prova l’ha confermato., infatti, si è andato a prendere la Finale con il secondo miglior tempo d’accesso, migliorando il proprio personale e portandolo a 21.70 (cinque centesimi in meno di quanto fatto in precedenza, ovvero quando giunse settimo nelle Olimpiadi di Tokyo). Un nuovo atto conclusivo con grandi ambizioni: “Sapevo che serviva il personale per superare le semifinali; forse potevo evitare di respirare negli ultimi 10 metri perché mi ero esercitato prima di tuffarmi e avevo fiato. Qualcosa ho ...

