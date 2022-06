Nuoto artistico | Mondiali Budapest 2022 | Italia dietro solo all’Ucraina nel preliminare dell’highlight

(Di giovedì 23 giugno 2022) Buone notizie dalaidi. Al’di Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino conquista un bel 91.6667 (27.5000 nell’esecuzione, 36.6667 nell’impressione artistica e 27.5000 nella difficoltà) e si qualifica alla finale di sabato con il secondo miglior punteggio. Davvero una bella prova quella delle azzurre, che hanno così confermato le ambizioni di podio. Le nostre portacolori lotteranno sabato per l’argento con la Spagna, terza in questo round di qualifica con 91.3667 (27.3000, 36.6667, 27.4000). Sembra invece irraggiungibile per l’oro l’Ucraina, prima con 94.2333 (28.1000, 37.7333, ...

Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d'oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e…

È per merito di Andrea Fuentes, infatti, se la giornata di gare ... LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ucraina in testa nell'highlight, Italia seconda Buone notizie dal preliminare dell'highlight ai Mondiali di nuoto artistico. A Budapest l'Italia di Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino conquista un bel 91.6667 e si qualifica alla finale.