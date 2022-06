Nuoto artistico, Mondiali 2022 oggi: orari 23 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di giovedì 23 giugno 2022) Continua il Mondiale 2022 di Nuoto artistico in corso di svolgimento a Budapest. Quest’oggi sono in programma altre due prove e il divertimento di certo non mancherà. Si inizierà alle ore 10:00 con il preliminare dell’highlight, gara in cui per l’Italia parteciperanno Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Il programma di giornata terminerà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la finale del duo libero. Qui per il Bel Paese saranno presenti Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le prove odierne si potranno seguire in diretta tv su Rai 2 (solo la finale del duo libero fino alle 16:20) e in diretta streaming su Rai Play 3. OA Sport vi offrirà invece la ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Continua il Mondialediin corso di svolgimento a Budapest. Quest’sono inaltre due prove e il divertimento di certo non mancherà. Si inizierà alle ore 10:00 con il preliminare dell’highlight,in cui per l’Italia parteciperanno Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Ildi giornata terminerà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la finale del duo libero. Qui per il Bel Paese saranno presenti Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le prove odierne si potranno seguire in diretta tv su Rai 2 (solo la finale del duo libero fino alle 16:20) e in diretta streaming su Rai Play 3. OA Sport vi offrirà invece la ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: si inizia alle 10:00 con l’highlight poi alle 16:00 spazio alla fina… - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Inui vince l'oro nel solo libero, Cerruti ancora quarta -