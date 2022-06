Nuoto artistico, Mondiali 2022: Cerruti e Ferro quarte nel duo libero. Oro alle cinesi Wang (Di giovedì 23 giugno 2022) Risultato amaro per Linda Cerruti e Costanza Ferro ai Mondiali di Nuoto artistico di Budapest. Dopo il quinto posto del duo tecnico, le due azzurre conquistano 91.3333 punti nella finale del duo libero (punteggio maturato grazie al 27.3000 nell’esecuzione, il 36.5333 nell’impressione artistica e il 27.5000 nella difficoltà) e chiudono in quarta posizione a un punto e mezzo dal bronzo. Ci sono però pochi rimorsi in casa italiana. Fare meglio di così era infatti molto difficile vista la grandissima qualità delle coppie avversarie. Vincono l’oro le gemelle cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang con 95.5667 punti (28.7000, 38.2667, 28.6000), l’argento le ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 94.1667 (28.0000, 37.8667, 28.3000) e il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Risultato amaro per Lindae Costanzaaididi Budapest. Dopo il quinto posto del duo tecnico, le due azzurre conquistano 91.3333 punti nella finale del duo(punteggio maturato grazie al 27.3000 nell’esecuzione, il 36.5333 nell’impressione artistica e il 27.5000 nella difficoltà) e chiudono in quarta posizione a un punto e mezzo dal bronzo. Ci sono però pochi rimorsi in casa italiana. Fare meglio di così era infatti molto difficile vista la grandissima qualità delle coppie avversarie. Vincono l’oro le gemelleLiuyie Qianyicon 95.5667 punti (28.7000, 38.2667, 28.6000), l’argento le ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 94.1667 (28.0000, 37.8667, 28.3000) e il ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - CMazzalovo : @RaiSport @RaiPlay su Rai play nel canale dedicato ai mondiali di nuoto, ci continuano ad essere i microfoni acce… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: quarto posto per Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo libero preli… -