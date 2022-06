Numeri, ruoli e simbolo di Insieme per il futuro, il nuovo gruppo di Di Maio (Di giovedì 23 giugno 2022) Mentre il Movimento 5 stelle cerca di metabolizzare l'addio del ministro degli Esteri, alle 14.30 va in scena la prima riunione del neonato gruppo "Insieme per il futuro" (Ipf) guidato da Luigi Di Maio. Sono 62 i grillini che hanno lasciato il partito oggi guidato da Giuseppe Conte per seguire l'ex leader nel suo nuovo progetto politico: 40 sono al primo mandato e 22 al secondo. Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola sono stati eletti, per acclamazione, capigruppo di Ipf rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nome Insieme per il futuro "non lo utilizzeremo per altro che per fare questo gruppo parlamentare. In questo mese ci organizzeremo ma non faremo un partito personale", ha detto l'ex ministro per lo Sport del M5s e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) Mentre il Movimento 5 stelle cerca di metabolizzare l'addio del ministro degli Esteri, alle 14.30 va in scena la prima riunione del neonatoper il" (Ipf) guidato da Luigi Di. Sono 62 i grillini che hanno lasciato il partito oggi guidato da Giuseppe Conte per seguire l'ex leader nel suoprogetto politico: 40 sono al primo mandato e 22 al secondo. Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola sono stati eletti, per acclamazione, capidi Ipf rispettivamente alla Camera e al Senato. Il nomeper il"non lo utilizzeremo per altro che per fare questoparlamentare. In questo mese ci organizzeremo ma non faremo un partito personale", ha detto l'ex ministro per lo Sport del M5s e ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Numeri e ruoli di Insieme per il futuro, il nuovo gruppo di Di Maio. Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola eletti cap… - thomas_novello9 : @castold86 @NonSoloJuve Intanto che c'entra Dybala io non lo so. Poi le partite bisogna guardarle, quei numeri di g… - FocusMgmt_it : FocusTalk on #GenderEquality - i numeri mostrati in tabella indicano per ciascun quartile retributivo (sull'intera… - trolldepresso : RT @optcuserm: @sneak4ndstyle @JacomoJuventi Guarda i ruoli sono diversi (difesa a 3 vs difesa a 4) e a me Skriniar piace ovviamente un sac… - sneak4ndstyle : RT @optcuserm: @sneak4ndstyle @JacomoJuventi Guarda i ruoli sono diversi (difesa a 3 vs difesa a 4) e a me Skriniar piace ovviamente un sac… -