"Non fatele questo". Elena Del Pozzo, l'appello per la mamma. Scoppia la protesta: "Vergogna"

Elena Del Pozzo, la richiesta del vescovo sulla mamma. L'Italia è ancora scossa da quanto avvenuto il 13 giugno scorso a Mascalucia, provincia di Catania. L'uccisione a coltellate della bambina di 5 anni da parte della mamma Martina Patti ha sconvolto tutti quanti. Una brutta storia nata con una bugia, quella di essere state aggredite da uomini incappucciati. Poi la scoperta della agghiacciante verità che ha aggiunto altro orrore alla già terribile morte della bimba. Davanti a quella piccola bara bianca durante i funerali l'arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, h fatto accorato appello: "Tutti noi, come giudici, siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della città una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la sua ..."

